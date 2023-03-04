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Національний цирк України
ЦИРК у стилі ДЖАЗ
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До 1 квітня - свята жартів
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ЦИРКОВИЙ ПРОМЕНАД
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Історія цирку
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На випадок повітряної тривоги. Обмін квитків з не відбувшихся вистав.
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Відеоверсії вистав
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Урядова "гаряча лінія" 1545
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ЦИРК у стилі ДЖАЗ
До 1 квітня - свята жартів
ЦИРКОВИЙ ПРОМЕНАД
Історія цирку
На випадок повітряної тривоги. Обмін квитків з не відбувшихся вистав.
Відеоверсії вистав
Урядова "гаряча лінія" 1545
ЦИРК у стилі ДЖАЗ
04 Березня 2023, 12:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРК у стилі ДЖАЗ
04 Березня 2023, 16:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРК у стилі ДЖАЗ
05 Березня 2023, 12:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРК у стилі ДЖАЗ
05 Березня 2023, 16:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРК у стилі ДЖАЗ
11 Березня 2023, 12:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРК у стилі ДЖАЗ
11 Березня 2023, 16:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРК у стилі ДЖАЗ
12 Березня 2023, 12:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРК у стилі ДЖАЗ
12 Березня 2023, 16:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРК у стилі ДЖАЗ
18 Березня 2023, 12:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРК у стилі ДЖАЗ
18 Березня 2023, 16:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРК у стилі ДЖАЗ
19 Березня 2023, 12:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРК у стилі ДЖАЗ
19 Березня 2023, 16:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
Соціальна вистава
ЦИРК у стилі ДЖАЗ
24 Березня 2023, 16:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРК у стилі ДЖАЗ
25 Березня 2023, 12:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРК у стилі ДЖАЗ
25 Березня 2023, 16:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРК у стилі ДЖАЗ
26 Березня 2023, 12:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРК у стилі ДЖАЗ
26 Березня 2023, 16:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
РЕПРИЗА. Циркові посмішки.
01 Квітня 2023, 12:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
РЕПРИЗА. Циркові посмішки.
01 Квітня 2023, 16:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
РЕПРИЗА. Циркові посмішки.
02 Квітня 2023, 12:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
РЕПРИЗА. Циркові посмішки.
02 Квітня 2023, 16:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
РЕПРИЗА. Циркові посмішки.
08 Квітня 2023, 12:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
РЕПРИЗА. Циркові посмішки.
09 Квітня 2023, 16:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРКОВИЙ ПРОМЕНАД
15 Квітня 2023, 12:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРКОВИЙ ПРОМЕНАД
16 Квітня 2023, 16:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРКОВИЙ ПРОМЕНАД
22 Квітня 2023, 12:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРКОВИЙ ПРОМЕНАД
22 Квітня 2023, 16:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРКОВИЙ ПРОМЕНАД
23 Квітня 2023, 12:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРКОВИЙ ПРОМЕНАД
23 Квітня 2023, 16:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРКОВИЙ ПРОМЕНАД
28 Квітня 2023, 16:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРКОВИЙ ПРОМЕНАД
29 Квітня 2023, 12:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРКОВИЙ ПРОМЕНАД
29 Квітня 2023, 16:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРКОВИЙ ПРОМЕНАД
30 Квітня 2023, 12:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
ЦИРКОВИЙ ПРОМЕНАД
30 Квітня 2023, 16:00
50.00 - 600.00 UAH
Квитки
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Урядова "гаряча лінія" 1545